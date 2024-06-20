Новосибирцев предупредили об аномальной жаре

В Новосибирской области ожидается аномальная жара — свыше +30 градусов.

Как сообщили ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», с 21 по 28 июня 2024 года в Новосибирской области ожидается жаркая погода с максимальными температурными значениями выше +30 градусов.

В связи с чем специалисты напомнили о правилах безопасности, которые уберегут новосибирцев от солнечного удара и ухудшения состояния из-за жары.

- следует носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;

- избегать физических нагрузок;

- воздержаться от алкоголя и употреблять больше обычной воды;

- переохлаждать тело, чтобы избежать теплового удара.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

Напомним, что жара до +36 градусов вновь придет в Новосибирск