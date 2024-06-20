В Новосибирске силовики обнаружили 73 мигрантов на складе у аэропорта Толмачево

На складе рядом с новосибирским аэропортом были обнаружены 73 мигранта.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на источника в военном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, сегодня утром правоохранители провели рейд на складе рядом с аэропортом Толмачево в Новосибирске, где искали лиц, которые «пытались приобрести российской гражданство».

«Были установлены личности 73 иностранных специалистов. Выявлено 13 нарушений правил пребывания мигрантов в РФ. Один иностранец установленным порядком был направлен для депортации из страны, еще один “натурализованный гражданин” поставлен на воинский учет», — передал источник.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мигранты захватили аварийные бараки на левом берегу