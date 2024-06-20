Соседи рассказали о семье погибшей 10-летней девочки в селе Каменка

В Новосибирской области погибла девочка от рук сектантов.

Соседи семьи, в которой 17 июня скончалась 10-летняя девочка, отзываются о ней позитивно. Это выяснил корреспондент издания Сиб.фм.

Один из соседей по имени Николай рассказал, что Алина была очень хорошей девочкой. Он считает, что судить нужно ее маму.

«Она поехала в больницу только тогда, когда Алина умерла. Девочку она никогда на улицу не отпускала последнее время, а так Алина всегда поздоровается, ко мне приходила, коров смотрела. За это лето я её ни разу не видел. Как не спросишь где она, так дома убирается. К ним стали сектанты приезжать, какие-то девушки. На них до земли джинсовые юбки. Я удивился тогда сильно», — говорит мужчина.

Николай сказал, что все соседи жалеют девочку.

Другие знакомые Марии описывают семью как благополучную, а в самой женщине ничего подозрительного не замечали.

«Мария (мать девочки), если честно, всегда делала всё для детей. Много работала — она страховщик по машинам. Да и детей она своих гулять отпускает. Не слышала, чтобы она их дома держала», — говорит знакомая семьи.

Другая соседка сказала также положительно отозвалась о семье погибшего ребенка.

«Маша неплохая женщина. Не пьет, работает. Слышала, что девочке плохо стало», — сказала она.

Ранее мы писали, что под Новосибирском пара сектантов крапивой избивала 10-летнюю девочку перед смертью. На месте побывал наш корреспондент. Подробности в материале.