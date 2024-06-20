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общество

S7 Airlines планирует запустить рейсы во Вьетнам из Новосибирска зимой

Фото: Сиб.фм

Генеральный директор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что авиакомпания рассматривает возможность открытия рейсов во Вьетнам из Новосибирска в зимнем сезоне.

Об этом он сообщил в ходе общения с губернатором региона Андреем Травниковым на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

Кроме того, Куделькин сообщил, что в 2024 году ожидается снижение пассажироперевозок до 13 миллионов человек.

По его словам, авиакомпания приняла решение сократить количество рейсов в московском направлении и увеличить количество региональных рейсов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что во время посадки в Новосибирске пилотов S7 пытались ослепить лазером.

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Игорь Кириченко
Журналист

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