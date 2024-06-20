В Новосибирской области произошло тройное ДТП, в котором пострадали два человека

В четверг, 20 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на 35-м километре трассы К-17р «Новосибирск – Карасук» в Новосибирском районе.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, в результате инцидента пострадали два человека.

По данным ведомства, авария произошла около 11:50, когда водитель Нивы при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В результате столкновения автомобиль Polo вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Fielder.

Водители Toyota и Volkswagen получили травмы. Состояние водителя Нивы неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области фура с фруктами упала на бок после аварии с дорожной техникой.