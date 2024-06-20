Количество ДТП с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз

В Новосибирске количество аварий с участием электросамокатов значительно увеличилось.

Основные причины ДТП связаны с нарушениями скоростного режима и проезда пешеходных переходов. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, с апреля текущего года произошло 27 аварий с участием электросамокатов, где пострадали 28 человек. Это в 13,5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По статистике, нарушения правил безопасности дорожного движения с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) привели к составлению 243 протоколов по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ с апреля. Также за езду в нетрезвом состоянии составлен один протокол.

Представители ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что нарушениями правил дорожного движения при ДТП с участием СИМ являются несоблюдение правил расположения на дороге, проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости условиям движения, а также другие нарушения, включая игнорирование светофорных сигналов и не предоставление преимущества пешеходам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области произошло тройное ДТП, в котором пострадали два человека.