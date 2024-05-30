«Нелестно отзываются о русских»: репортаж с улицы Новосибирска, куда внезапно завезли 200 мигрантов

В Новосибирске продолжается противостояние жителей с улицы 40 лет Октября в частном секторе с мигрантами. Корреспондент Сиб.фм съездил на место и узнал, чем так насолили рабочие старожилам буквально за два дня.

В общежитие, которое находится по адресу улица 40 лет Октября, 2А, в минувшие выходные приехало несколько автобусов, переполненных мигрантами. Такое соседство очень возмутило местных жителей, которые лицезрели иностранцев с бутылками пива.

«В прошлую субботу они по улице ходили толпой туда-сюда. Ну, представляете? Привозят четыре автобуса, они тут раз, толпой собираются. Я обращал внимание, как они ходят толпами до магазина. Но стычек тут не было, я говорю: всяко это до первых выходных»,

– рассказал корреспонденту Сиб.фм первый попавшийся житель улицы 40 лет Октября Данил.

«У нас выручка упала!»

Как рассказывают жители, заселившиеся мигранты отправились закупаться в ближайшие магазины. На улице Крамского их три: нижний, средний и верхний. О встречах выходного дня рассказала продавец ближайшей к общежитию торговой точки Яна.

«В субботу их была прямо целая толпа. Они не просто дошли до магазина – и домой. Они прямо гуляли тут, изучали местность. В нашу группу даже скидывали видео, как он тут стоял и пил, – говорит Яна. – В одном месте собрать столько народа – это же нельзя! Сначала мы подумали: ну, ладно, завезите 10-20 человек. Но их-то тут 200 – это же целая армия! При этом они нелестно отзываются о русских, как и мы после того, как они наделали такого в нашей стране!»

Продавец говорит, что приезжие могут и «улюлюкать» вслед женщинам. После появления мигрантов мужчины с улицы 40 лет Октября встречают жен по вечерам. Есть даже практический интерес: местные жители перестали ходить в «поселковый» магазин.

«Нас местных жителей вообще не устраивает, что их здесь так много! Они вот, 200 человек, тут напьются, подерутся, и что потом смотреть, как они наших будут бить? Мы детей не выпускаем, они у нас сидят возле дома. Дети ещё более менее постарше у нас ещё сидят на площадках, а младших мы не выпускаем, – продолжает Яна.

– Да это страшно просто! Из пяти человек же хоть один да дурак попадётся».

Сотрудница магазина говорят, что мигранты толпой приходят в магазин, от чего Яне становится страшно. Об этом женщина сообщила работодателю приезжих Александру.

«Русских просто выгнали!»

Пока корреспондент Сиб.фм общался с продавцом, к беседе подключился ещё один местный житель Анатолий. Мужчина рассказал, что проживал в том самом общежитии геодезистов, но за 10 дней до приезда иностранных рабочих русские семьи буквально выгнали на улицу.

«Хозяйка общежития Елена раньше сдавала комнаты семьям. У нас был заселён 5 этаж. Сдавали комнаты недорого – тысяч за 10 в месяц. Я съехал уже 7 мая, хотя оплата была у меня до 15, — рассказал Сиб.фм Анатолий. – Деньги нам не вернули, просто выгнали нас и всё!»

Таких семей всего насчитывается с десяток. Среди выселенных есть и пенсионерка, которой некуда было идти. Судиться квартиранты не стали, так как считают, что больше потеряют.

«Зажмут в отделе!»

Бурные дискуссии сейчас ведутся в «поселковой» группе в мессенджерах. Там есть и тот самый Александр, который является подрядчикам. Жителям улицы 40 лет Октября он объяснил, что нанял рабочих через турецкую фирму и обещал, что рабочих будут увозить автобусом на работу в шесть утра на стройку в Академгородок.

«А в результате, они в шесть утра идут на остановку по 6-7 человек. Я считаю, что это не нормально, – продолжает продавец Яна.

– Я даже сообщила Александру, что они в магазин приходят по 6-7 человек. Один покупает, а остальные что делают? Вот зажмут они тебя в отделе! После этого они заходят по одному».

Местные жители с содроганием ждут очередных выходных и боятся опять увидеть толпы мигрантов у магазина. Как говорят старожилы: «это они ещё не знают, что у нас тут озеро есть!»

«Александр утверждает, что он их контролирует – тут же мы ему скидываем, как его работники стоят и пьют!» — с негодованием говорят местные жители.

«Их просто закрыли»

После того, как прошла массовая шумиха в СМИ, вокруг общежития действительно появился глухой забор. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, и подрядчик принял кардинальные меры: мигрантов просто не выпускают на улицу.

«Опять же, вы представляете, что значит закрыть людей? Это молодые, взрослые мужики, у них есть свои нужды. Он даст деньги охране: скажет, я там съезжу на два часа к дамам любви. А что он на самом деле может сделать за эти два часа? Да всё, что угодно, если они тут напьются», — предполагает Яна.

Продавец рассказывает случай, как стала свидетелем такой картины: русская женщина идёт с сумками, а сзади – двое мигрантов, которые говорят: «все русские бабы – проститутки».

«Конфликт в любом случае неизбежен, но нам не нужен тут такой бардак! Это же целая армия. Он в семь вечера приезжает, а отбой – в 23:00. В это время он волен делать всё, что угодно. Закрыть его – тоже неправильно. У них же тогда конфликты внутри будут! Пусть их везут туда, где они работают, лагерь у них, и нет спального района»,

– приходят к выводу местные жители.

После скандала работодатель мигрантов Александр обещал жёстко контролировать своих сотрудников.