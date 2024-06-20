Замучили до смерти. Гибель двух девочек в Сибири шокировала россиян. Подробности жутких убийств

На днях под Новосибирском и на Кузбассе произошло два жестоких убийства. В результате, погибли дети 9 и 12 лет. Сиб.фм рассказывает о трагических происшествиях.

«Съела много конфет»

Первый случай смерти ребенка произошел в селе Каменка Новосибирской области 17 июня. 9-летняя девочка скончалась при странных обстоятельствах. Следственный комитет региона начал проверку.

Знакомые семьи погибшей девочки рассказывали, что ребенок съела много конфет на голодный желудок. После ее стало тошнить. Пришлось вызывать скорую. Однако в больнице девочка умерла.

После трагедии жители Каменки открыли сбор средств для матери умершей девочки.

Позже Следственный комитет выяснил, что знакомые матери девочки издевались над ней. Они морили ее голодом, истязали. Таким образом они хотели из ребенка «изгнать дьявола». Сейчас супружескую пару обвиняют по статьям «Убийство» и «Истязание». Они пробудут в СИЗО минимум два месяца.

Привязал к дереву и душил штанами

18 июня в Кемеровской области пропала 12-летняя школьница из города Топки. На её поиски отправились десятки волонтёров и правоохранителей. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце недалеко от центра города.

Следователи оперативно установили подозреваемого. По данным Telegram-канала Baza, им оказался 49-летний житель деревни Малый Корчуган Андрей Быков. Ранее он был в списке военнопленных, вернувшихся в Россию в январе этого года. В плену Быков рассказал, что попал в зону СВО из колонии после подписания контракта. С 1991 года он почти всегда был в заключении. В 2019 году его приговорили к 13,5 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемый напал на девочку на улице, привязал к дереву и попытался её изнасиловать, но не смог, после чего задушил её штанами.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил против мужчины уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.