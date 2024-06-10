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общество проиcшествия

В Новосибирске погиб водитель, которого зажало между двумя троллейбусами

Фото: Сиб.фм

56-летнего водителя зажало между двумя троллейбусами и он скончался.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” стало известно, что в Октябрьском районе произошла трагедия, в результате которой погиб 56-летний водитель.

Уточняется, что мужчина вышел из общественного транспорта, чтобы соединить штанги троллейбуса с проводами воздушной контактной сети. В результате в этот момент на него въехал другой троллейбус.

“Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи. Проводится расследование всех обстоятельств ДТП”, — уточнили в ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске загорелся трамвай с 20 пассажирами

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Валерия Митрохина
Журналист

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