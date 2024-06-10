В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке

В отношении мирового судьи в отставке Марины Сальниковой возбудили уголовное дело.

По данным пресс службы прокуратуры Новосибирской области, судья мирового судьи 1-го судебного участка Венгеровского судебного района в отставке Марина Сальникова договорилась с посредником о передаче ей взятки в размере 3 миллионов рублей двумя частями за принятие решения об освобождении из-под стражи обвиняемого по уголовному делу, которое находилось у нее в производстве, и последующее принятие решения об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В результате в марте 2023 года после получения первой части взятки в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей ее незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас председателем следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении судьи в отставке по статье «получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в особо крупном размере».

Как сообщил портал РБК-Новосибирск, в июле прошлого года постановлением Законодательного собрания Новосибирской области Сальникову назначили на должность мирового судьи 1-го судебного участка Венгеровского судебного района сроком на пять лет.

Напомним, что в Новосибирске судья из Алтая не смог обжаловать приговор за взятки