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общество

В Новосибирске заявили о закрытии книжного магазина «КапиталЪ»

Фото: «КапиталЪ»

Книжный магазин «КапиталЪ» в Новосибирске объявил о своем закрытии.

Об этом сообщили в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что магазин работал 16 лет.

Магазин, наряду с продажей книг, также был известен своими культурными мероприятиями, включая литературные вечера и встречи с писателями.

Магазин «КапиталЪ» изначально находился на улице Максима Горького, 78, затем переехал в ДЦ «Айсберг» на Красном проспекте, 17, а затем на Красный проспект, 11.

Магазин прекратит свою работу 20 июня 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области проведут репродуктивную диспансеризацию населения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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