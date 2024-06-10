В Новосибирской области застолье закончилось двойным убийством

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о причинении смерти двух жителей региона.

В городе Болотное Новосибирской области во время конфликта под алкогольным опьянением были убиты двое местных жителей, а также произведена кража. Сейчас прокуратурой Новосибирской области в суд направлено два уголовных дела в связи с противоправными действиями.

По данным пресс-службы прокуратурой Новосибирской области, 25 ноября текущего года 29-летний мужчина и 28-летняя женщина пришли в гости к своим знакомым в городе Болотное Новосибирской области.

Во время употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли потерпевшим множественные удары кулаками по телу, после чего женщина дважды нанесла удары ножом в грудную клетку мужчины и в результате он скончался от полученных ранений.

Оба обвиняемые скрылись с места преступления, при этом женщина украла телефоны потерпевших.

Сейчас двое жителей региона обвиняются по статье “убийство”. Также одной из обвиняемых предъявлено совершение еще одного преступления, предусмотренного по статье “кража”. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новосибирский областной суд.

Напомним, что в Новосибирской области мужчина убил жену при детях