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общество

В Железнодорожном районе Новосибирска «залатали» дыру в проезжей части после вмешательства прокуратуры

Фото: Прокуратура Железнодорожного района

Дорогу отремонтировали недалеко от магазина Fix Price по улице Ленина.

Теперь автомобилисты, часто проезжающие по улице Ленина в Железнодорожном районе, могут выдохнуть. Яму у дома №63 «залатали». В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области поделились кадрами «до» и «после» ремонта.

«Установлено, что автодорожное покрытие имеет повреждение в виде глубокой выбоины, что создает опасность дорожного движения и заторы на центральной улице города», — говорится в пресс-службе ведомства.

Местные жители довольны ремонтом и уже спешат поделиться другими участками дороги, на которые стоит обратить внимание прокурорам.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Ордынском районе.

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Дарья Лапина
Журналист

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