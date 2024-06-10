Житель Новосибирска справил нужду с горы на Алтае

Новосибирец решил помочиться с горы на отдыхе.

В Telegram-канале Mash Siberia опубликовали видео, снятое на перевале Кату-Ярык, на котором турист подходит к обрыву и ради забавы справляет нужду.

Под постом уточнили, что отдыхающий был из Новосибирской области.

Жители Алтая от увиденного были крайне возмущены и считают, что это полное неуважение к природе – теперь люди требуют, чтобы прокуратура наказала туриста.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь