сегодня
10 июня, 13:48
пробки
6/10
погода
+23.1°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня
10 июня, 13:48
пробки
6/10
погода
+23.1°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня 11:14
общество

Житель Новосибирска справил нужду с горы на Алтае

Фото: скриншот видео

Новосибирец решил помочиться с горы на отдыхе.

В Telegram-канале Mash Siberia опубликовали видео, снятое на перевале Кату-Ярык, на котором турист подходит к обрыву и ради забавы справляет нужду.

Под постом уточнили, что отдыхающий был из Новосибирской области.

Жители Алтая от увиденного были крайне возмущены и считают, что это полное неуважение к природе – теперь люди требуют, чтобы прокуратура наказала туриста.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в