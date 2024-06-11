21 объект образования отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске проведут ремонт в объектах образования.

В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что в период с 2024 по 2025 год на капитальный ремонт школ города было выделено более двух миллиардов рублей.

За два года планируют отремонтировать здания школ № 77, 58, 84, 85, 109, 32, 147, 128, 36, 73, 111, 78, 20, гимназий № 13, 16, 8, 14, лицея информационных технологий и лицеев № 12, 126, 128.

Также весной этого года начался ремонт помещений начальных классов в техническом лицее № 128 и спортзала в гимназии № 8.

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