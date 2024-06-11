Бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска ужесточили приговор за взятку

Экс-прокурор Дзержинского района задержали 9 декабря 2021 года за взятки и превышение должностных полномочий.

Новосибирский областной суд 11 июня рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты на приговор в отношении экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина.

Суд внес изменения в приговор, назначив Бушмакину дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти, на срок 3 года.

Также пересчитано время нахождения под домашним арестом. Приговор экс-прокурора по остальным пунктам оставлен без изменений.

Апелляция Сергея Долгушина не была удовлетворена судом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали женщин, помогающих мигрантам получать гражданство РФ.