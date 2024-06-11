В Новосибирске задержали женщин, помогающих мигрантам получать гражданство РФ

В Новосибирске задержаны две женщины — администратор и экзаменатор компании, занимающейся предоставлением образовательных услуг для иностранных граждан.

Они подозреваются в фальсификации результатов тестов на знание русского языка, истории и основ государственного строя России с 2022 года. Их действия позволяли иностранным гражданам успешно сдавать экзамены и получать документы для работы и проживания в России, включая возможность получения гражданства. Подозреваемые помогли более чем 20 иностранным гражданам.

Полиция провела обыски по местам жительства и в офисе задержанных, изъяв документы и предметы, имеющие отношение к делу.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ, одна из фигуранток содержится под стражей, а другой назначен домашний арест. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска оштрафовали на 300 тысяч за спонсирование украинских экстремистов.