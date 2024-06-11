Жителя Новосибирска оштрафовали на 300 тысяч за спонсирование украинских экстремистов

Мужчина из Новосибирска заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за спонсирование экстремистов из Украины.

Решение было вынесено Дзержинским районным судом в конце мая.

Молодой человек признал свою вину и сотрудничал со следствием. Он перевел деньги неонацистской организации в 2020 году, когда учился в университете. Перевод был сделан на банковскую карту по реквизитам из Telegram-канала.

Уголовное дело возбудили в ноябре прошлого года. Во время расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который плюнул в полицейского.