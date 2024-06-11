В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который плюнул в полицейского

Инцидент произошел в Барабинске, сибиряк был нетрезв.

В Барабинске вынесли приговор мужчине, который ударил сотрудника полиции. Инцидент произошел селе Новоульяновское: сибиряк дебоширил и никак не мог успокоиться. Тогда местные вызвали полицейских, чтобы те утихомирили мужчину. Но на их приезд он отреагировал странно. Начал обзывать правоохранителей, ударил кулаком в грудь и плюнул в одного из них.

В результате инцидент дошел до суда, сибиряка обязали выплатить восемь тысяч рублей. Также сибиряк выплатит полицейским моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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