Как в День России будут работать банки, почта, МФЦ, больницы в Новосибирске

Большая часть муниципальных учреждений перейдет в режим «выходного дня».

12 июня на территории всей страны будут праздновать День России. Большая часть муниципальных учреждений не работает, в стране дополнительный выходной. Рассказываем, как будут работать банки, почта России, МФЦ и больницы.

Почта России

12 июня станет выходным днём для всех отделений Почты России в Новосибирской области. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Стоит отметить, что почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пособия и пенсии доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

МФЦ

11 июня — рабочий день сокращен на 1 час.

12 июня — нерабочий праздничный день.



С 13 июня центры и офисы «Мои документы», а также Единая справочная служба МФЦ (тел. 052) возобновляют работу в обычном режиме.

Банки

В банках, в основном, будут работать в праздничный день только дежурные офисы, которые не закрываются в выходные дни. Остальные отделения закроются 11 июня на час раньше и возобновят работу 13 июня.

Больницы

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области «Сиб.ФМ» рассказали, что больницы и поликлиники будут работать в режиме выходного дня.

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