Девятилетняя девочка застряла в автомате для кормления белок в новосибирском Академгородке

Девочка-подросток хотела покормить белочек, но не смогла «выбраться» из автомата.

Спасатели МАСС 54 то и дело сталкиваются с непростыми ситуациями: спасают новосибирцев из разных «ловушек». В одну из них попала девятилетняя школьница из Академгородка, которая хотела покормить белочек. Девочка оплатила покупку, засунула руку в автомат, чтобы получить орешки для зверьков, но ее рука застряла. Вырваться из ловушки не удавалось никаким образом, тогда было принято решение звонить сотрудникам МАСС.

В парк на Золотодолинскую спасатели прибыли в считанные минуты. Оперативно сняли верхнюю панель, прокрутили моторчик и деблокировали руку ребенка. Созвонились спасатели и с владельцем бизнеса, чтобы предупредить что на аппарате отсутствует защитная крышка в отсеке подачи корма.

Девочке, которую удалось спасти, помощь медиков не потребовалась. Школьницу передали маме.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали 37 пьяных водителей. Рейд проходил с 7 по 10 июня текущего года.