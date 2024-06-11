Для экс-прокурора Новосибирской области обвинение запросило 8 лет колонии

Бывшему прокурору Новосибирской области Любови Кузьменок обвинение запросило 8 лет колонии.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Ленинский районный суд Барнаула, сейчас начались судебные прения по уголовному делу бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок — ее обвиняют по статье “получение взятки”.

Сторона обвинения запросила для подсудимой 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 5 миллионов рублей. Также Любовь Кузьменок предложили лишить права занимать должности в государственных органах на пять лет и лишить чина государственного советника юстиции 3-го класса.

По предварительным данным, с осени 2016 года и по осень 2018 года Любовь Кузьменок якобы получала взятки от совладельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова за покровительство бизнесу. Отмечается, что общая сумма подношений составила 2,5 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске инспектора Ростехнадзора подозревают во взятке 35 тыс руб