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общество

В Новосибирске инспектора Ростехнадзора подозревают во взятке 35 тыс руб

Фото: Сиб.фм

Прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки инспектору Ростехнадзора.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, осенью 2022 года соучредитель и главный инженер производственно-строительного кооператива «Кедр» передал через двух посредников взятку в размере 35 тысяч рублей государственному инспектору Сибирского управления Ростехнадзора за сокращение сроков подписания акта приемки построенного объекта газораспределительной системы.

В результате местный житель обвиняется по статье “дача взятки”. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске депутат горсовета Игорь Украинцев стал фигурантом дела о взятках

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Валерия Митрохина
Журналист

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