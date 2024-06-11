Лето с пользой: с «Лицеем» от «Ростелекома» сибирские школьники узнают много интересного во время каникул

Летом любознательные школьники могут расширить кругозор с помощью онлайн-платформы «Ростелеком Лицей». Помимо основной учебной программы здесь собрано множество развивающих курсов.

Сервисом пользуются почти 50 тысяч сибиряков. Пик востребованности приходится на учебные месяцы, а во время длинных каникул «Лицей» поможет расширить кругозор и вспомнить освоенные темы.

Младшеклассники точно оценят обучающие мультфильмы и игровые тренажеры для мышления, логики и памяти, ученики средних классов — материалы по современным цифровым профессиям и финансовой грамотности, а будущие выпускники — профориентационные курсы.

«Все обучающие материалы подготовлены лучшими педагогами страны и одобрены научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России. С помощью нашей платформы можно получать знания в любое время и в любом месте, где есть интернет. Такой подход открывает равный доступ к качественному образовательному контенту как для горожан, так и для сельского населения», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Образовательная онлайн-платформа «Ростелеком Лицей» объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом. В этом году здесь появился раздел «Экзамены», где собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре будущему экзамену.

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