Мэр Новосибирска Кудрявцев назначил нового начальника департамента транспорта

Нового начальника департамента транспорта мэрии назначили в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-центре администрации Новосибирска, мэр города Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении 43-летенего Иосифа Кодалаева главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Уточняется, что Иосиф Кодалаев ранее работал в государственных и муниципальных структурах, а с прошлого года был директором муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Гормост».

Напомним, что Дмитрий Зайков стал новым начальником департамента ЖКХ в Новосибирске