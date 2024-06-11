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общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев назначил нового начальника департамента транспорта

Фото: Сиб.фм

Нового начальника департамента транспорта мэрии назначили в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-центре администрации Новосибирска, мэр города Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении 43-летенего Иосифа Кодалаева главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Уточняется, что Иосиф Кодалаев ранее работал в государственных и муниципальных структурах, а с прошлого года был директором муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Гормост».

Напомним, что Дмитрий Зайков стал новым начальником департамента ЖКХ в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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