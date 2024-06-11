Минздрав Новосибирской области требует с концессионера поликлиник более 13 млн рублей

В общей сложности Минздрав региона трижды обращался в Арбитражный суд.

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск в арбитражный суд против ООО «Седьмая концессионная компания» на сумму 13,4 млн рублей.

Причина этого иска не раскрыта. Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск».

Однако органы власти уже трижды обращались в суд по этому вопросу в 2022, 2023 и 2024 годах.

По предыдущим искам требовалось взыскать неустойку и исполнение обязательств, однако решения суда не были в полной мере удовлетворительными для истца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил врачей с предстоящим Днем медика.