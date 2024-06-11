Новосибирская танцовщица Бондарева победила чемпионку мира по боксу в шоу «Титаны»

На телеканале ТНТ вышел новый выпуск спортивного шоу «Титаны», где сильнейшие спортсмены России соревнуются за приз в 10 миллионов рублей и звание лучшего.

Одной из участниц стала танцовщица из Новосибирска Вера Бондарева. Несмотря на свою нетипичную для «титанов» внешность, она победила в испытании чемпионку мира по боксу.

Шоу включало необычные испытания, подготовленные искусственным интеллектом. В первом этапе трое участников должны были завладеть мячом до окончания времени, после чего первый победитель покидал арену. Во втором этапе оставшиеся продолжали соревнование. Некоторым спортсменам пришлось соревноваться с представителями противоположного пола. Изначально 27 участников покинули шоу, а 54 продолжили борьбу.

Вера Бондарева справилась с соперницами, включая чемпионку мира по боксу и чемпионку Европы по регби.

Ранее Сиб.фм сообщал, что блогер из Новосибирска снялась в документальном кино про сильных женщин.