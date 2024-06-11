Новосибирские работодатели назвали «выгорание» личной проблемой сотрудников

Почти каждая вторая новосибирская компания (45%) не принимает меры по предотвращению трудоголизма и считает, что выгорание и проблемы со здоровьем из-за переработок — это личная проблема сотрудников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» совместно с сервисом «Зарплата.ру».

Работодатели считают, что переработки сотрудников связаны с неумением управлять своим временем и ожиданием вознаграждения. Согласно опросу, 66% работодателей положительно относятся к трудоголикам в коллективе, 30% — нейтрально и лишь 4% — отрицательно. Кроме того, 88% работодателей считают, что такие сотрудники приносят большую пользу рабочим процессам, и только 15% имеют противоположное мнение.

Примерно 75% работодателей поощряют переработки. Самыми популярными методами являются личная похвала (40%), похвала в присутствии коллектива (35%) и поддержка неденежными бонусами (25%). Некоторые начальники стараются предотвратить выгорание сотрудников и предлагают гибкий график работы (45%), корпоративные мероприятия (35%), путевки от компании и абонементы на фитнес или в спортзал (по 10%), а также сессии у психолога за счет организации (10%). Однако 55% работодателей считают такие методы неэффективными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители 34-37 лет чаще всего разводятся в Новосибирской области.