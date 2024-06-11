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общество

Жители 34-37 лет чаще всего разводятся в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Стало известно, в каком возрасте чаще всего разводятся жители региона.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на данные ЗАГСа Новосибирской области, в управлении по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области рассказали, в каком возрасте чаще всего разводятся жители региона.

Согласно статистике, в течение 2023 года и пяти месяцев 2024-го чаще всего браки расторгали супруги в возрасте 34-37 лет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае

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Валерия Митрохина
Журналист

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