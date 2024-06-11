Новосибирский певец Митя Фомин был замечен с «Дошираком» в аэропорту

Артист признался, что лапша быстрого приготовления перед полетом для него — это ритуал.

Уроженец Новосибирска Митя Фомин поделился коротким видеороликом из аэропорта, вместе с ним в кадр попала лапша быстрого приготовления. Сам шоумен дал понять, что «Доширак» в его руках — не случайность, а добрая традиция.

«А что, звезды тоже такое едят? Звезды и не такое едят. Кроме шуток, у меня есть ритуал: из бизнес-зала одной из авиакомпаний я не выхожу без коробочки заварного... Это на удачу. Понятно, что ее можно купить за пятьдесят рублей, но всегда же приятно взять просто так. Приятного мне аппетита! Обожаю», — сказал шоумен на камеру.

«Мы дети 90-х, чем удивляться? Я тоже иногда могу съесть «Доширак». Конечно я не фанат такой еды, но все же», — подчеркнула одна из подписчиц.

«Как будто звезды с другой планеты. Удачи вам, а наш ритуал — это пицца в аэропорту», — добавила другая.

Ранее новосибирский певец Митя Фомин был замечен в объятиях невесты.