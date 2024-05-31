Новосибирский певец Митя Фомин был замечен в объятиях невесты

Исполнитель хита «Все будет хорошо» улыбался и выглядел счастливым.

Митя Фомин хранит личную жизнь в секрете: больше 20 лет он поет про любовь и нежные чувства, но никто не знает, как у звезды на личном. Детей нет, ровно как и новостей про головокружительные романы. Однако накануне шоумен все же был замечен с невестой, правда не своей... друга. Митя Фомин подчеркнул, что давно не был на свадьбе в качестве гостя, пожелал молодоженам счастья и семейного благополучия.

«Сегодня поздравляем Володю и Лену», — написал артист в своем микроблоге.

Далее выложил несколько фото и видео с торжества. На одном из кадров была замечена Анна Семенович, которая тоже была на свадьбе в качестве гостя.

Ранее Митя Фомин встретился с мамой в родном доме на Кропоткина в Новосибирске. Артист снял женщину на видео, подчеркнув, что всегда рад возвращаться в места детства.