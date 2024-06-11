Новосибирским дачникам будет легче добираться до своих участков благодаря нацпроектов

В 2024 году отремонтируют дороги, которые ведут к СНТ и дачам.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести 244 км дорог и 2,1 тысячи метров мостов в нормальное состояние к 2024 году.

Это облегчит доступ дачникам и жителям СНТ до своих участков. Один из объектов ремонта в этом году — участок Советского шоссе, протяжённостью 2,7 км, который проходит мимо нескольких дачных и садовых некоммерческих товариществ.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул, что при планировании работ учитываются интересы жителей, особенно тех, кто часто проводит время в своих дачных участках летом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре СКИФ в Новосибирске начался монтаж оборудования.