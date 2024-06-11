В центре СКИФ в Новосибирске начался монтаж оборудования

10 июня в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) начался монтаж оборудования. Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Строительство СКИФа ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Ирина Мануйлова отметила, что одной из главных задач в настоящее время является высокоточная юстировка магнитных элементов, что включает в себя операции по выравниванию конструкций и конструктивных элементов вдоль определенного направления.

Также начался монтаж специализированной опорной геодезической сети, необходимой для будущего высокоточного позиционирования магнитной структуры в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ.

Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Леонид Сердаков заявил, что возведение СКИФа является вызовом для всего института, добавив, что подобные проекты ускорителей давно не реализовывались в России.

Сообщается, что завершение строительства объекта запланировано на конец 2024 года. В прошлом году на реализацию проекта было потрачено более 17 миллиардов рублей, в этом году средства составляют 14 миллиардов рублей.