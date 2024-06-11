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общество культура

Новосибирского рэпера Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Фото: соцсети артиста

Представители местной «Русской общины» в Новосибирске выступили против выступления рэпера Элджея.

Активисты заявили, что его песни содержат нежелательный контент. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Министерство культуры ранее заверило, что выступление артиста на фестивале будет соответствовать традиционным ценностям. Однако общественники из «Координационного совета» также выразили обеспокоенность и обратились в правоохранительные органы.

Полиция сообщила, что выступления Элджея будут тщательно проверены на наличие запрещенного контента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что телеведущий Малахов восхитился творчеством Куинджи в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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