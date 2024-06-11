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общество

Писающий новосибирец извинился перед жителями Алтая

Фото: скриншот видео

Новосибирец, который помочился со скалы, решил извиниться.

В Telegram-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором новосибирец справляет нужду с горы перевала Кату-Ярык в Алтае.

После негативной реакции местных жителей, он решил принести свои извинения за подобное поведение.

«Учитесь на моих ошибках, не совершайте своих» — сказал молодой человек.

Напомним, что жители Алтая от увиденного были крайне возмущены и считают, что это полное неуважение к природе. Люди потребовали, чтобы прокуратура наказала туриста.

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Валерия Митрохина
Журналист

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