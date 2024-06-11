После заморозков в Новосибирской области дачники нашли жмуриков на грядках

Дачники Новосибирска нашли жмуриков на землянике после заморозков.

Как сообщил портал VN.ru, в связи с неустойчивой погодой в конце мая и начале июня, новосибирские дачники начали массово жаловаться на то, что у них пострадал огород.

Так, например, из-за заморозков на землянике были обнаружены “жмурики” — это процесс, когда темнеют пестики и тычинки.

Как отметил кандидат биологический наук Алексей Яновский, дачникам необходимо отрывать такие цветки, чтобы не распространяли заразу на остальные части рассады.

Напомним, что дождь и жару обещают в Новосибирске 12 июня на День России