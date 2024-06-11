Произошла эвакуация в ТРЦ «Мега» в Новосибирске

Посетителей попросили покинуть помещение с помощью громкоговорителя.

Сотрудники и посетители ТРЦ «Мега» на Ватутина были крайне удивлены. Прогуливаясь между рядов, выбирая товары, посетители гости торгово-развлекательного цента услышали фразу с призывом покинуть помещение, выйти на улицу. Тележки с товарами бросили на местах, выскочили из здания и задались вопросом: «Что это было?». Запаха гари, огня или чего-то подобного не было... Оказалось, эвакуация проходила в рамках учебной тревоги. Через несколько минут посетителям и сотрудникам разрешили вернуться внутрь, продолжить заниматься своими делами.

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