«Стрижи» представляют новосибирцам архивы сибирской бумажной архитектуры

Выставка «Счастье как метод авангарда» открыта в ЦКиО «Победа» до 26 июня.

В центре культуры и отдыха «Победа» компания «Стрижи» проводит арт-сессию, главным событием которой стала выставка, посвященная архивам сибирской бумажной архитектуры – великой архитектурной утопии, фантазии о городах настоящего и будущего. Также в рамках арт-сессии организован открытый лекторий.

«Я название выставки определил так: «Счастье как метод авангарда». Сейчас все на действительность достаточно мрачновато смотрят. А я, как человек альтернативный, предлагаю счастье, – объясняет куратор выставки, художник и архитектор Вячеслав Мизин. – Тем более, что все авангардисты именно с этим и работали. Они мечтали о счастливом будущем для пролетариата, да и для всего человечества. А мечта – это каркас-конструкт будущего. На нашей выставке представлены работы, созданные в разное время, примерно за 30 лет. Есть раздел, посвященный оперному театру – самому большому авангардистскому зданию в России. Есть раздел, посвященный облколхозпроекту – космические коровники, фантастические сельпо и ДК. Есть еще работы из большого проекта «Принуждение к культуре» и другие».

Новосибирская бумажная архитектура – уникальное явление, возникшее в Советском Союзе в 1980-х годах. Для мирового искусства того времени характерно появление так называемой «новой волны» в искусстве, в том числе в архитектуре. В СССР эту волну подхватили молодые архитекторы, разрабатывающие нереализуемые, утопические проекты, которые сохранились на бумаге как самоценные архитектурно-графические произведения.

Идеи бумажных архитекторов – это эксперименты, для которых характерна идейная раскрепощенность, стремление к мечте. В своих виртуальных мирах архитекторы бросали вызов условностям, проявляли свободу творчества и прокладывали путь в будущее. Некоторые работы являются настоящими архитектурными шедеврами, другие демонстрируют феерический полет фантазии. Одни представляют собой невероятно красивые рисунки, другие переворачивают традиционные представления об архитектуре.

Новосибирск стал одним из центров бумажной фантастической архитектуры. Работы группы выпускников инженерно-строительного института имени Куйбышева были представлены на международных выставках и вошли в коллекции крупнейших музеев мира: Русского музея, Третьяковки, Пушкинского музея, Центра Жоржа Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Нью-Йорке и многих других.

Современную бумажную архитектуру в Новосибирске представляют талантливые архитекторы, художники и дизайнеры. На выставке представлены работы более 20 авторов.

В компании «Стрижи» считают, что девелоперы и архитекторы, создавая новые пространства, напрямую влияют на формирование мировоззрения людей, которые будут жить в них. Конструируя новую городскую реальность, «Стрижи» вдохновляются общением с людьми, живущими творчеством, опережающими время.

«Вклад Новосибирска в современную мировую культуру огромен и фантастичен, – считает генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Бeлoкoбыльcкий. – Эти авторы настолько самодостаточны, что не нуждаются в формализациях, живут сами по себе. Новосибирск является поставщиком людей, двигающих мировую культуру вперед. И мы хотели показать, что эти люди рядом с нами».

Выставка «Счастье как метод авангарда» будет работать до 26 июня, со вторника по воскресенье, с 12-00 до 20-00, вход свободный. Также в рамках арт-сессии проходят публичные лекции архитекторов, историков, искусствоведов, посвященные архитектурному авангарду.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на лекции можно здесь.

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