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общество

В лагерях Новосибирской области отдыхают более 70 тысяч детей

Фото: радужный.искитим-обр.рф

С 1 июня в Новосибирской области началась оздоровительная кампания для школьников.

На данный момент более семи тысяч детей отдыхают в 38 загородных лагерях, а более 64 тысяч детей посещают 913 лагерей с дневным пребыванием. Все открытые лагеря прошли проверки, фокусируясь на вопросах безопасности.

Министерство образования области отметило, что проверки организаций проводятся ежегодно муниципальными комиссиями, в которых участвуют представители различных органов надзора, включая пожарную службу, полицию и Росгвардию.

В этом году к работе приступит более тысячи организаций, и более 122 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в летний период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 15 и 16 июня прогнозируют жару до +30 градусов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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