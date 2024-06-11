В Новосибирске активисты выступили против полуголой Ольги Бузовой

12 июня, в День России, в Новосибирске в рамках форума «Блогеры России» выступит певица и телеведущая Ольга Бузова.

Мероприятие состоится около ЛДС «Сибирь-Арена» в 14:00.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров обеспокоен возможным видом артистки на выступлении. Это связано с недавним выступлением Бузовой в Уфе, где она была в кожаном комбинезоне, что вызвало критику со стороны сторонников семейных ценностей.

«Перед детьми в таких костюмах выступать вообще нельзя. Кто-то их расценил как БДСМ. Очень хотелось бы, что, приезжая в Новосибирск, она будет выглядеть очень достойно и транслировать правильные вещи», — сказал Майоров.

Он подчеркнул, что необходимо ввести дресс-код для артистов, выступающих перед детьми. Майоров призвал к созданию общественной структуры, совместно с органами власти, для систематизации работы в этом направлении.

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