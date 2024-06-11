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общество

В Новосибирске ищут 11-летнюю девочку с рыжими волосами

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры Новосибирска разыскивают пропавшего ребенка.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры опубликовали запись о поиске ребенка — 11-летнюю Ольгу Стрекалину последний раз видели в Советском районе Новосибирска 10 июня 2024 года. Уточняется, что ребенок вышел из школы и не вернулся домой.

Особые приметы пропавшей: рыжие волосы, веснушки и небольшие свежие царапины на лице.

Если вам что-то известно о пропавшей, необходимо связаться с горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирске третью неделю ищут бесследно пропавшего 48-летнего мужчину

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Валерия Митрохина
Журналист

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