В Новосибирске третью неделю ищут бесследно пропавшего 48-летнего мужчину

Сибиряк может находиться в Дзержинском районе.

В Новосибирске продолжаются поиски 48-летнего Александра Таковенко, который бесследно исчез 27 апреля. Близкие в тот же день забили тревогу, обратились за помощью к волонтерам, а также полиции. Прошло больше двух недель, а новостей от пропавшего до сих пор нет. Известно, что он проживает в Дзержинском районе, однако находиться может в любом другом.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: черная куртка, серый либо синий свитер, черные штаны, черные полуботинки

Если вам что-то известно о пропавшем, необходимо связаться с горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112. Любая информация бесследно исчезнувшем на вес золота.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Ордынском районе.