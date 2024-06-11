В Новосибирске мэрия зарезервировала землю для набережной от Димитровского моста

Мэрия Новосибирска зарезервировала участок земли для будущей набережной от Дмитровского моста до Заельцовского бора.

Постановление о резервировании подписал мэр Максим Кудрявцев. По документу, зеленая зона будет протягиваться вдоль берега Оби и охватывать общую площадь более 29 тысяч квадратных метров.

На этом участке запрещено строить крупные объекты в течение трех лет, однако срок резервирования можно продлить. Набережная также будет подготовлена для нового метромоста. Городская администрация начала работу по этому проекту несколько лет назад, сформировав рабочую группу в 2021 году для дальнейшей разработки идеи.

Одной из ключевых проблем, которую нужно решить, является выселение пескобаз вдоль реки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора.