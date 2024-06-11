В Новосибирске продлят трамвайную сеть до ЖК «Матрёшкин двор» и «Радуга Сибири»

Трамвайную сеть в Новосибирске планируют продлить до жилого комплекса «Матрёшкин двор» и «Радуга Сибири».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в беседе с журналистами Сиб.фм рассказал о перспективах развития общественного транспорта в городе.

По его словам, транспорт в Новосибирске является одной из самых актуальных проблем, однако сейчас есть изменения в этом, например, заметно обновился подвижной состав наземного общественного транспорта.

«Продолжаем обновлять трамвайный парк — в этом году на линию выпустим 20 вагонов», — рассказал мэр.

Он уточнил, что в планах продлить трамвайную сети до автовокзала на Гусинобродском шоссе, микрорайонов «Чистая Слобода» и ЖК «Радуга Сибири», Южно-Чемского жилого массива.

«Убежден, что для того, чтобы в городе появилась современная, эффективная транспортная система, необходимо создавать единую сеть рельсового транспорта, которая объединит метро, скоростной трамвай и пригородные электрички», — завершил Максим Кудрявцев.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сложности в сдаче станции метро «Спортивная»