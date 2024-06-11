В Новосибирске стали чаще воровать цветы с клумб

В Новосибирске заметно участились случаи воровства растений с клумб и цветочных композиций на придомовых территориях и в парках.

По данным VN.ru, воры чаще всего действуют ночью. Местные жители активно делятся информацией о пропавших саженцах и рассаде в пабликах и домовых чатах.

Например, 7 июня в телеграм-канале «Горский» сообщили о случае вырывания недавно посаженных кустов пузыреплодника. Пока неизвестно, кто стоит за этими действиями, но жители подозревают молодежь, которая могла проигнорировать женщину-охранника.

Воровством занимаются не только дети, но и взрослые, владеющие дачными участками. Недавно в Ленинском районе женщина с тележкой украла цветы из вазонов. Представитель управляющей компании отметил, что виновницу также не удалось найти, а ущерб оценивается менее чем в две тысячи рублей.

Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения Новосибирска, подтвердила, что воры не останавливаются ни днем, ни ночью. Несколько раз их удавалось поймать на площади перед цирком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с 1 сентября вступит в силу новый закон о дорожных камерах.