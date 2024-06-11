В Новосибирске в трех районах ограничили движение для ремонта теплотрасс

Из-за ремонта в трех районах города ограничили движение.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, в трех районах Новосибирска ограничили движение транспорта из-за коммунального ремонта.

Ленинский район:

До 20 числа на три метра сузили проезжую часть улицы Титова на пересечении с улицей Связистов.

Центральный район:

До 21 июня на пять метров в ширине сузили улицу Советская на перекрёстке с улицей Достоевского.

Октябрьский район:

До 26 числа на шесть метров уже стала улица Выборная около здания №199/2.

Напомним, что в Новосибирской области изменится расписание 10 пригородных поездов