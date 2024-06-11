В Новосибирской области изменится расписание 10 пригородных поездов

Расписание 10 пригородных поездов изменится в Новосибирской области в связи с ремонтом пути.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги Новосибирска сообщили о том, что в период с 18 июня по 9 сентября 2024 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, из-за капитального ремонта пути.

Изменения коснутся 10 пригородных поездов: Мошково – Пригородный простор, Пригородный простор – Новосибирск, Чулымская – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Новосибирск – Болотная, Новосибирск – Черепаново, Искитим – Новосибирск, Новосибирск – Изынский.

По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске:

– №7312 Пригородный простор – Новосибирск, отправление с о.п. Пригородный простор в 19:00 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:30 (на 13 минут позже).

В западном направлении:

– №6314 Чулымская – Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 17:32 (на 25 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:56 (на 25 минут позже).

– №6318 Коченево – Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:39 (по расписанию), отправление со станции Новосибирск-Западный в 18:41 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01 (на 9 минут позже).

В восточном направлении:

– №6409 Мошково – Пригородный простор, отправление со станции Мошково в 17:24 (на 5 минут раньше), отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:40 (на 3 минуты раньше), прибытие на о.п. Пригородный простор в 19:09 (на 3 минуты раньше).

– №7306 Пригородный простор – Мошково, отправление с о.п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Мошково в 19:47 (на 10 минут позже).

– №6415 Oяш – Новосибирск, отправление со станции Oяш в 16:59 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:35 (на 5 минут раньше).

– №6422 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:50 (на 7 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 22:15 (на 7 минут позже).

В южном направлении:

–№6627 Новосибирск – Черепаново, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:19 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Черепаново в 22:55 (на 10 минут позже).

– №6626 Искитим – Новосибирск, отправление со станции Искитим в 21:46 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 23:11 (на 10 минут позже).

На кузбасском направлении:

– №6823 Новосибирск – Изынский, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:29 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Изынский в 22:22 (на 10 минут позже).

Напомним, что в 2025 году из Барнаула в Новосибирск запустят скоростной поезд "Восток"