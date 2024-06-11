В Новосибирске в военном городке загорелось здание

В военном городке в Новосибирске произошло возгорание здания.

Об этом сообщили очевидцы. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел вечером во вторник, 11 июня. В настоящее время уточняется информация о произошедшем.

Пользователи в комментариях под видео пишут, что подобные инциденты случаются регулярно.

Напомним, что военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска. Его строительство началось в период с 1910 по 1913 год и продолжалось в советский период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке Новосибирска выгорел автобус.