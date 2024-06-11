В Новосибирской области поддержали изменения в Налоговый кодекс

Сегодня, 11 июня, на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области был рассмотрен проект изменений в налоговую систему.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области и министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил, что изменения коснутся около 20-30% населения региона. По данным министерства и налоговой службы, около 17% налоговых поступлений от новой ставки налога на прибыль останется в консолидированном бюджете Новосибирской области, а оставшиеся 8% поступят в федеральный бюджет.

Депутаты отметили, что изменения основаны на принципе справедливости и социальной заботы о населении. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив подчеркнул важность принятия закона и отметил, что для абсолютного большинства работающих рост НДФЛ не коснется.

Заместитель председателя комитета Сергей Кальченко сообщил, что средства, поступающие в федеральный бюджет, будут направлены на социальную сферу, развитие экономики и выполнение национальных проектов.

Вице-спикер Законодательного собрания Ирина Диденко добавила, что принцип справедливости включает задачи по импортозамещению, технологическому суверенитету и стимулированию инвестиций. Она также отметила, что налоговая система будет адаптироваться, и по итогам применения новых норм будут вноситься предложения из региона после 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия зарезервировала землю для набережной от Димитровского моста.