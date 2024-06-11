В Новосибирской области суд сократил срок спортсмену за наркотики

В феврале 2024 года в Искитимском районном суде было рассмотрено дело Дмитрия Кремнева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Родственники Кремнева, включая его мать Ирину, уверены, что 19 октября 2017 года ему подкинули наркотики. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

По словам Ирины Кремневой, в день задержания Дмитрий проходил комиссию в военкомате и жил обычной жизнью. В тот день, по её утверждениям, его телефон использовали оперативники и следователи для проведения закупки. Дмитрия обвинили в торговле наркотиками после того, как на него указал Павел, предположительно закладчик. Однако дома у Кремнева ничего не нашли, а доказательства базировались на фотографиях, поступивших на его телефон после задержания.

В 2017 году Кремнев был помещен в СИЗО, где провёл 2,5 года. Ему предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ. Адвокаты указывали на многочисленные нарушения в ходе дела, включая сомнительную контрольную закупку без участия понятых и манипуляции с доказательствами.

Искитимский районный суд признал вину Дмитрия доказанной и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. После оглашения приговора мать Кремнева заявила в Новосибирский областной суд. Адвокат подал апелляционную жалобу.

10 июня Новосибирский областной суд пересмотрел дело и сократил срок заключения на 4 месяца. Адвокат отметил нестыковки в доказательной базе и нарушения в ходе следствия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский областной суд оставил под домашним арестом Олега Сидоренко.